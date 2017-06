Roma, Manolas dovrà essere operato al setto nasale: fuori 15 giorni

Giornata dolceamara sul lato infortuni per la Roma e Luciano Spalletti: se Alessandro Florenzi ha lasciato Villa Stuart per cominciare la riabilitazione, Kostas Manolas dovrà entrarci per essere operato al naso.



Il difensore greco, infatti, contro l'Empoli ha rimediato la frattura del setto nasale: l'intervento costringerà Manolas a stare fuori per circa due settimane, salterà la sfida di Europa League contro l'Austria Vienna e Roma-Bologna, probabile il suo rientro dopo la sosta per le nazionali.