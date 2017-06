Roma, manichini di quattro giocatori impiccati: c'è la rivendicazione dei laziali

Macabra minaccia per i giocatori della Roma o semplice sfottò in clima derby? Il dibattito ha una risposta certa: gli autori sono tifosi bianconcelesti della Curva Nord. Nella notte vicino al Colosseo sono apparsi quattro manichini impiccati, con le maglie riconoscibili di De Rossi, Nainggolan e Salah (il quarto fantoccio non aveva la maglia), e uno striscione che recitava: "Un consiglio senza offesa, dormite con la luce accesa".

Il gesto è stato messo in atto dai tifosi della Lazio, che sfottono i cugini per la vittoria nel derby "rispondendo" alla coreografia dei giallorossi durante la stracittadina di domenica scorsa. "Da sempre il vostro incubo peggiore" aveva scritto la Curva Nord. "Da sempre dormiamo sogni tranquilli" la risposta dei tifosi giallorossi e poi stanotte la contro-risposta: "Un consiglio senza offesa, dormite con la luce accesa".

La conferma è arrivata da un comunicato della curva biancoceleste: "Meravigliati e stupiti da tanta ottusità, dal sensazionalismo misto all’allarmismo che anima il giornalismo italiano. Gli Irriducibili della curva Nord Lazio rivendicano la natura dello striscione apparso questa notte e chiariscono che il tutto va circoscritto nel sano sfottò che genera il derby capitolino. Nessuna minaccia a nessun giocatore della Roma, le bambole gonfiabili, rappresentano una metafora che vuole rimarcare lo stato depressivo in cui versano i tifosi e i giocatori dell’altra sponda del Tevere. Si tratta della continuazione e non della fine, di un sano sfottò che si protrae gia da tre Derby, l’invito alla luce accesa è per evitare che di notte gli incubi possano disturbare i loro sonni, come accade dal 26 Maggio 2013. Non riteniamo scusarci con nessuno in quanto, seppur di cattivo gusto per alcuni, rientra tutto nel sano diritto a deridere l’avversario calcistico di sempre. Questo comunicato nasce dall’esigenza di rispondere e tutelarci, da una stampa attenta a strumentalizzare, allarmare e mistificare piuttosto che limitarsi a fare un informazione chiara e corretta… Arrivederci al prossimo incubo…. IRRIDUCIBILI LAZIO CURVA NORD".

IL COMUNICATO SUL SITO DELLA LAZIO

"La S.S. Lazio, ancora una volta, ribadisce la sua posizione di assoluta difesa della legalità e di totale condanna di ogni forma di violenza e di istigazione della stessa. Fermo restando che da sempre dopo ogni derby si verificano anche episodi goliardici e di sfottò"