Roma, Maicon si allena con il gruppo a Trigoria

Sorpresa a Trigoria, tuffo al passato per Douglas Sisenando Maicon: il terzino brasiliano è tornato ad allenarsi con la squadra giallorossa. Ma nessun retroscena di mercato, vero che Maicon (senza contratto) è alla ricerca di una squadra ma aveva semplicemente chiesto di usufruire delle strutture del centro sportivo romanista. Luciano Spalletti, in accordo con la società, ha però concesso al brasiliano di unirsi con il gruppo, già ridotto per gli impegni delle nazionali.



Un gesto carino che Maicon ha apprezzato e che non nasconde una trattativa per il ritorno alla Roma. A 35 anni, il brasiliano vorrebbe giocarsi un'altra chance in Europa: era stato accostato all'Inter (altra sua ex squadra) ma non si è fatto niente, chissà che gli allenamenti italiani non lo aiutino a trovare un nuovo contratto.