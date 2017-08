Roma, Mahrez non arriva più: l'esterno destro sarà... Florenzi

L'ultima offerta della Roma era piuttosto cospicua: 30 milioni più 5 di bonus per Riyad Mahrez, esterno destro classe 1991 del Leicester. Ma il muro eretto dalle Foxes è rimasto intatto: i giallorossi hanno incassato un altro no e così Monchi ha deciso di abbandonare l'idea di portare l'algerino in Italia. E ne ha maturata un'altra.



Mahrez ha segnato 17 gol in Premier nell'anno dell'impresa del Leicester, nella scorsa stagione appena 6 (ma 4 in Champions): troppo poco per indurre la Roma ad alzare ulteriormente l'offerta. Ma a questo punto non verranno presi in considerazione, salvo ulteriori cambi di fronte, altri giocatori. Le piste che portano a Lucas Vazquez e Cuadrado, infatti, sembrano fuorvianti.



L'ipotesi più probabile è che Di Francesco scelga di avanzare il raggio d'azione di Florenzi, riportandolo nel tridente d'attacco come a inizio carriera, avendo già Bruno Peres e Karsdorp come terzini destri. Al rientro dall'infortunio, così, l'azzurro avrà meno compiti difensivi: non ha la qualità di Mahrez, ma di sicuro più sostanza, più corsa e più propensione al sacrificio. Non solo: a destra possono giocare anche Defrel (come ha fatto a volte al Sassuolo quando Berardi era infortunato) e il nuovo acquisto Under, al quale Di Francesco vuole dare fiducia.