Roma-Lione 2-1: non basta, Spalletti fuori dall'Europa League

ROMA-LIONE 2-1 (tabellino e cronaca)



La rimonta non riesce e il rammarico è davvero enorme, perché nella notte dell'Olimpico, al di là del successo parziale, la Roma si dimostra superiore al Lione. Finisce 2-1 all'Olimpico e non basta: ai quarti di Europa League vanno i francesi grazie al 4-2 dell'andata. I giallorossi, allora, pagano le occasioni sprecate ma soprattutto lo sciagurato secondo tempo giocato in Francia.



L'approccio della Roma è da grande squadra, l'attenzione difensiva meno: la traversa trema sulla conclusione di Rüdiger, poi Lopes fa il miracolo su Salah. I giallorossi meriterebbero il vantaggio e invece vanno incredibilmente sotto perché al primo corner Diakhaby svetta indisturbato e fa 1-0. Per fortuna Strootman pareggia subito con un tocco un po' rocambolesco dando il giusto segnale alla squadra e al pubblico: l'appello di Dzeko e Florenzi è stato raccolto al di là del risultato perché, trascinata da Nainggolan, la Roma ha messo da parte la stanchezza e ha dimostrato di essere "davvero forte", come chiedevano i suoi giocatori.



Le occasioni fioccano: Bruno Peres fa arrabbiare Dzeko crossando nella terra di nessuno, Nainggolan va a centimetri dal raddoppio, Strootman (liberato da un meraviglioso tacco di Salah) viene murato da Lopes in uscita. Nella ripresa il copione è esattamente lo stesso: la Roma riparte a testa bassa e sfiora subito il gol con Nainggolan, fermato ancora da Lopes, poi, passato lo spavento per un'occasione sprecata da Valbuena, la rete del sorpasso arriva poco dopo l'ingresso in campo di El Shaarawy che crossa al centro e trova la doppia deviazione di Jallet e Tousard. Poi, subito dopo, è proprio il Faraone a fallire incredibilmente il 3-1 calciando fuori un diagonale solo davanti a Lopes. La Roma ci prova fino alla fine, rischia tanto quando Alisson ferma in uscita Cornet (inseguito incredibilmente da Totti), ha le ultime chance con Dzeko (colpo di testa alto) ed El Shaarawy (tiro ribattuto da Jallet). Poi si arrende. Ma almeno lo fa a testa alta.