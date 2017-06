Roma, lesione ai legamenti della caviglia: Salah rischia un mese di stop

La Roma perde una pedina fondamentale in vista del derby della Capitale: Mohamed Salah sarà infatti costretto a saltare la sfida di domenica contro la Lazio. L'infortunio alla caviglia, causato dallo scontro con Vermaelen nell'allenamento di mercoledì, è più grave del previsto e Luciano Spalletti rischia di perderlo per oltre un mese.



Questo il comunicato della società giallorossa: "Salah ha riportato una lesione del compartimento legamentoso esterno della caviglia destra con associato interessamento del piano muscolo/tendineo antero/laterale. Venerdì mattina il calciatore sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire il corretto iter terapeutico e la prognosi". Quindi, salvo sorprese, 2016 finito per l'egiziano e bisogna capire se tornerà in tempo per la Coppa d'Africa.



Al suo posto, l'allenatore giallorosso potrebbe schierare uno tra El Shaarawy e Totti, tornati a disposizione dopo aver recuperato dai rispettivi problemi fisici.