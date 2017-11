Roma-Lazio, bastonata a un agente

"Derby caratterizzato da tensioni e tentativi di aggressione alle forze dell'ordine". La Questura di Roma - tramite un comunicato - ha fatto sapere che il match tra Roma e Lazio "si è concluso senza incidenti significativi solo grazie al capillare servizio di prevenzione e sicurezza delle forze dell'ordine. C'è stato un comportamento di chiara propensione alla illegalità, legata al ritorno nelle curve dei gruppi ultrà, che non si sono fermati davanti alla giornata in ricordo di Gabriele Sandri, da tutti condivisa".



In particolare un poliziotto è stato aggredito nei pressi della sede degli Irriducibili, in via Amulio sulla Tuscolana. Secondo quanto riporta l'Ansa, era intervenuto con i colleghi per 'liberare' la strada da tifosi che si erano riversati sulla carreggiata quando è stato colpito alla testa con una bastonata. Portato in ospedale è stato medicato con alcuni punti di sutura e giudicato guaribile in qualche giorno. Tensione anche a Ponte Milvio: durante il deflusso di tifosi laziali c'è stato un lancio di sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine. La situazione sarebbe poi tornata alla normalità.