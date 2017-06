Roma, la Uefa premia Totti: "Carriera e qualità uniche"

Ad agosto Francesco Totti riceverà la diciassettesima edizione del "Premio del Presidente Uefa" nella cerimonia di Montecarlo per "gli straordinari traguardi, l'eccellenza professionale e le qualità personali esemplari".



Ad annunciarlo è stato il presidente dell'organismo continentale, Aleksander Ceferin, rendendo omaggio all'ex numero10 della Roma: "Questi attributi sono personificati da Francesco Totti, un uomo che ha dato un quarto di secolo della sua vita all'AS Roma.Congratulazioni, Francesco, per una carriera fantastica e per la grande fedeltà e l'attaccamento a Roma e al calcio".



"Desidero ringraziare la Uefa e il presidente Ceferin per il President's Award - ha detto Totti -. È un onore leggere il mio nome tra quelli dei grandi del passato. Vedere riconosciuta a livello internazionale la mia fedeltà alla maglia della Roma è un motivo di orgoglio".



Tra gli italiani, in passato il premio è già stato riconosciuto a Paolo Maldini (2003) e Gianni Rivera (2011) mentre nelle scorse due edizioni non era stato assegnato (l'ultimo premiato è stato Josef Masopust nel 2014).