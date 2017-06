Roma, l'Ordine dei Giornalisti contro Spalletti

Nel post-partita di Roma-Palermo, Luciano Spalletti non ha gradito una domanda rivoltagli in conferenza stampa e, per rispondere, ha alzato un po' i toni. L'Ordine dei Giornalisti non ha preso bene la reazione dell'allenatore giallorosso, come evidenziato dal comunicato pubblicato in serata sul suo sito ufficiale:



"Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti esprime solidarietà al collega Roberto Maida, giornalista del Corriere dello Sport, al quale l'allenatore della Roma Luciano Spalletti ha rivolto l'accusa di manovre opache contro la società di calcio, a fronte di una semplice domanda su un argomento peraltro sollevato dallo stesso allenatore. Non è il primo tentativo di mettere il bavaglio ai giornalisti sportivi, da parte di autorevoli personaggi di società calcistiche. Ribadiamo con forza quanto dovrebbe essere generalmente noto. Un giornalista non deve far felice il potente di turno, ma raccontare ciò che succede. Il giornalista risponde alla propria coscienza, al direttore del giornale ma soprattutto ai lettori. Non ai presidenti o agli allenatori di un club. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine stigmatizza il comportamento dell'allenatore Spalletti e ricorda che anche il calcio ha bisogno di libertà, cultura, educazione e rispetto dei ruoli".