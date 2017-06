Roma, l'entusiasmo dei tifosi: "Daje Spallè, le potete batte 'ste zebre"

"Daje Spallè, forza, le potete batte 'ste zebre!"; "Facce sognà Luciano!". Sono queste solo alcune delle frasi di incoraggiamento da parte di numerosi tifosi giallorossi all'aeroporto di Fiumicino indirizzate al tecnico della Roma, Luciano Spalletti, poco prima della partenza della squadra per Torino, per il big match di campionato in programma domani allo Juventus Stadium contro i bianconeri.



Squadra e staff sono arrivati in pullman nello scalo romano poco prima delle 18. Ad attenderli c'era un folto gruppo di tifosi all'ingresso e all'interno del Terminal 1. Come accade di consueto tanti di loro hanno approfittato del breve tragitto nella hall, fino ai varchi di sicurezza, per scattarsi dei selfie con i loro beniamini. I più bersagliati: Nainggolan, El Shaarawy, Salah e De Rossi.