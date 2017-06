Roma, l'addio di Sabatini: "Il mancato scudetto mi provoca una tristezza irreversibile"

Dopo l'addio annunciato giovedì, Walter Sabatini saluta la Roma con una conferenza stampa organizzata a Trigoria, testimonianza di un addio non traumatico con il club giallorosso. Parole molto particolari, emozionate, ricercate: "Finisce qui ma col cuore e con la testa rimarrò sempre alla Roma, sarà solo un'assenza fisica. Seguirò sempre quel che accadrà, il mio ruolo qui è stato totale, la mia vita. Ho vissuto per la Roma, non ho scritto, mangiato e litigato senza prima essere il ds romanista e sono geloso di questo sentimento".



Sabatini racconta il suo cruccio: "In cinque anni non sono riuscito a vincere lo scudetto, è la mia frustrazione e il mio rammarico, una cosa che mi lascia non rabbia ma una tristezza irreversibile perché resto convinto che avevamo - e abbiamo - costruito una squadra top. Perché non ci siamo riusciti? Magari accadrà quest'anno, squadra e tecnico sono eccellenti, mi aspetto un campionato competitivo".



Su Francesco Totti, Sabatini si lascia andare: "Gli darei il Nobel per la fisica, dato che non gli hanno dato il Pallone d'Oro ne istituirei io uno per potergli riconoscere ciò che ha dato al calcio. Le sue traiettorie e le sue parabole possono aver rimesso in discussione Copernico, Keplero, la teoria della relatività".



Parole al miele anche per la squadra: "Un gruppo di ragazzi forti, e seri, capaci di fare cose importanti. Credo di aver portato la Roma al tavolo dei grandi. Pallotta sa quello he fa, si è sempre fidato del mio operato. Ma non è stato così lontano da perseguire risultati importanti, perché Milan e Inter vorrebbero essere la Roma. Siamo incappati in un ciclo incredibile della Juventus che ha lavorato in maniera straordinaria, sia da un punto di vista aziendale ma soprattutto con le scelte di Paratici e Marotta sono stati superiori a noi".