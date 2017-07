Roma, Kolarov: "Non rinnego niente ma la Lazio ora è una rivale"

Aleksandar Kolarov si presenta ai nuovi tifosi della Roma e torna sul suo passato biancoceleste: "Non posso e non voglio rinnegarlo ma in questo momento sono un giocatore giallorosso e darò il 100% per questi colori come l'ho fatto per la Lazio dove ho vissuto una bella esperienza. Ora la mia ex squadra è una rivale sul campo".



L'ex Manchester City ha parlato della trattativa lampo: "I primi contatti risalgono a una settimana fa, ho parlato con Monchi, abbiamo trovato l'accordo in due minuti e alla fine è andata come volevamo tutti. Dzeko? Sono rimasto in contatto con lui e mi ha raccontato solo cose belle di questo ambiente, bello ritrovarlo".