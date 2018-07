Roma, Kluivert: "Con questa squadra possiamo fare cose importanti"

Giornata di presentazione di Justin Kuivert in casa Roma. "Il mio obiettivo è far vedere quello che sono in grado di fare. Sono ancora giovane ma posso imparare molto. Non vedo l'ora di iniziare la stagione. Con questa squadra possiamo far vedere qualcosa di importante" le parole del figlio dell'ex calciatore tra le altre di Ajax, Milan e Barcellona Patrick.



Il 19enne si definisce come un attaccante "rapido e abile nell'uno contro uno, che punta sempre al gol": "Penso di dover migliorare in tutto, visto che sono giovane, magari un po' di più nella fase difensiva. Passare dall'Ajax a un grande club italiano come la Roma per me è un grande passo in avanti. I giallorossi vogliono crescere, così come spero di poter crescere anche io. Poi non so se resterò per sempre qui o se cambierò squadra: ovviamente al momento nessuno può saperlo".



La punta quindi loda il campionato italiano: "Secondo me la Serie A non è per nulla inferiore alla Liga o alla Premier. Ci sono grandissime squadre e calciatori, come dimostra il recente arrivo in Italia di Ronaldo. Stanno inoltre arrivando grandi giovani. Forse ha attraversato un momento difficile ma ora la A sta recuperando terreno e tornando ad alti livelli".