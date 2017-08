Roma, Karsdorp torna solo a ottobre

Non è stato il solito Ferragosto di relax e spensieratezza. Perché i pensieri in casa Roma corrono veloci, i primi malumori dei tifosi mettono sul banco degli imputati il fresco arrivato Di Francesco, ma anche un mercato incompleto che rende ad oggi la squadra giallorossa indecifrabile. Così c'è stata una lunga riunione tra il d.s. Monchi e Mauro Baldissoni nel giorno di festa.



Il campanello d’allarme è suonato a Trigoria malgrado Di Francesco continui a professarsi ottimista. Solo una questione di tempo - continua a ripetere il tecnico - anche perché tatticamente la Roma che sta nascendo è molto diversa da quella spallettiana che nell’ultima stagione ha raggiunto il record di punti nella storia del club. Eusebio crede nel 4-3-3. Da qui, solo per fare un esempio, bisogna ridisegnare un ruolo a Nainggolan, inventato trequartista da Spalletti.



Non è certo la sconfitta con il Celta Vigo a cambiare i programmi della società con il d.s. Monchi che prosegue nel suo piano: regalare a Di Francesco ancora due giocatori. Di sicuro un esterno titolare in attacco e, possibilmente, un altro difensore centrale.



A proposito di difesa cattive notizie arrivano sul recupero di Karsdorp il cui rientro era previsto inizialmente i primi di settembre. Scartata l’ipotesi di un nuovo intervento al ginocchio operato ai primi di luglio si allungano i tempi per rivedere l’olandese in campo. Pagato 19 milioni di euro, 14 più 5 di bonus, ed acquistato per fare il titolare, Karsdorp non tornerà a disposizione prima di ottobre. In 16 giorni il piano di mercato va chiuso perché solo i risultati potranno allontanare le nubi che avvolgono Trigoria e lo stesso Di Francesco.