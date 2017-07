Roma, Karsdorp operato: fuori 4 settimane

Salterà un pezzo di preparazione Rick Karsdorp, nuovo terzino destro della Roma acquistato dal Feyenoord per 14 milioni di euro più bonus. L'olandese - come si legge nel comunicato - "è stato sottoposto ad intervento di chirurgia artroscopica che ha messo in evidenza una modesta lesione del corno posteriore del menisco esterno del ginocchio destro. L'intervento chirurgico è tecnicamente riuscito".



Karsdorp, ufficialmente giallorosso dal 28 giugno, comincerà da subito "il percorso riabilitativo stabilito con prognosi stimabile ad oggi in 4 settimane circa". Un mese di stop, insomma, che lo costringerà a lavorare inizialmente da solo, prima di cominciare ad allenarsi in gruppo con la sua nuova squadra,