Roma, Karsdorp operato al ginocchio sinistro

Rick Karsdorp si è sottoposto all'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore sinistro rotto durante Roma-Crotone: l'operazione, della durata di due ore, si è svolta a Villa Stuart ed è perfettamente riuscita. Ora il giocatore - che lascerà la clinica tra domenica e lunedì - inizierà subito il percorso riabilitativo, si prevede uno stop di circa 6 mesi. Il 22enne era arrivato in estate dal Feyenoord già con problemi fisici: a luglio era stato operato al ginocchio destro per una lesione meniscale.



Questo il comunicato del club giallorosso: "Nella giornata odierna Rick Karsdorp è stato sottoposto ad intervento chirurgico artroscopico per la ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento è andato come programmato e il giocatore, che contro il Crotone ha fatto il suo esordio in giallorosso, inizierà da subito il suo programma riabilitativo".