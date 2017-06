Roma, Karsdorp deve operarsi al ginocchio

Non ha neppure cominciato ad allenarsi che è subito costretto a fermarsi. Rick Karsdorp dovrà subire una piccola operazione lunedì a Villa Stuart: il terzino appena acquistato dalla Roma per 14 milioni più bonus si sottoporrà a un intervento di pulizia al menisco destro che lo costringerà a stare a riposo per 2-3 settimane e tornare comunque a disposizione per il ritiro.



Nulla di preoccupante, ovviamente: la Roma sapeva già tutto quando Karsdorp ha sostenuto le visite mediche. Il giocatore si è fatto male al ginocchio a inizio aprile durante la partita con l'Ajax, ha saltato tre gare rientrando prima del finale di stagione e ha festeggiato in campo il titolo vinto dal Feyenoord.