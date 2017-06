Roma-Juve, Dzeko non ci sarà, Nainggolan a rischio

La sfida scudetto perde un protagonista: Edin Dzeko salterà Roma-Juve di domenica sera. Il bosniaco ha rimediato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro durante la partita col Milan nel corso della quale è stato sostituito da Bruno Peres: dovrà stare fermo dieci giorni e dunque non riuscirà a recuperare in tempo per il match dell'Olimpico contro i bianconeri.



Emergenza per Spalletti, dunque: è a rischio, infatti, anche Radja Nainggolan per un edema al polpaccio, mentre Strootman è squalificato e salterà sicuramente la partita. Senza Dzeko, potrebbe essere Perotti, come già altre volte in passato, ad occupare il ruolo di falso 9: difficilmente il tecnico lancerà Totti dal 1'.