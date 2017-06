Roma-Juve, Allegri: "Niente braccino, prendiamoci lo scudetto"

Domenica 14 maggio, ore 20.45: Roma-Juve è la partita che potrebbe mettere fine al campionato. Basta un punto ai bianconeri per confermarsi campioni d'Italia per il sesto anno consecutivo. Il primo passo verso il sogno Triplete da completare con la Coppa Italia e la Champions.



Ecco le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida scudetto.



"Non ci sono carenze a centrocampo: Marchisio e Khedira sono fuori, ma abbiamo Rincon, Sturaro e Lemina. Speriamo di recuperare Marchisio per la finale di Coppa Italia, Khedira non ci sarà, speriamo di potergli far giocare almeno parzialmente l'ultima gara di campionato per prepararlo per la finale di Champions".



"Faccio i complimenti alla squadra per aver raggiunto la finale di Champions, ma al momento non abbiamo ancora raccolto niente: domani abbiamo la possibilità di farlo per la prima volta senza dipendere dagli altri. Non sarà facile. Se dovesse andar male, senza spaccarci la testa penseremmo prima alla finale di Coppa Italia. Viviamo un momento bello, non capita tutti gli anni anche se negli ultimi anni è capitato due volte".



"Faccio i complimenti a Conte per quello che ha fatto, non era facile arrivare in un campionato straniero e vincere. Anche Mancini ha vinto, Ancelotti l'ha fatto ovunque: nel campionato italiano i giocatori migliorano molto sul piano tattico e gli allenatori sono molto più meticolosi perché questa è la nostra tradizione"



"Non è questione di braccino, nell'arco della stagione ci può stare fare due pareggi di fila. L'importante è arrivare all'obiettivo alla fine: non mi interessa quando".



"Benatia gioca: sono contento del rinnovo perché quest'anno ha avuto qualche problema muscolare. Cambi? Negli ultimi tre mesi ne ho fatti da un minimo di 5 a un massimo di 8"



"Vincere lo scudetto davanti ai tifosi della Roma? Nessuna soddisfazione in più. Sarà una partita bellissima per valori tecnici e perché le due squadre hanno ancora gli obiettivi da raggiungere. Alla Roma e al Napoli vanno fatti i complimenti per il campionato che stanno facendo"



"Buffon merita il Pallone d'oro a prescindere da Cardiff, Totti ha illuminato il calcio italiano per venti anni".