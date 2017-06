Roma, Juan Jesus: "Ci manca un po' di fortuna, molte squadre giocano male e vincono"

All'indomani della qualificazione ai sedicesimi di Europa League, Juan Jesus torna sul difficile momento della Roma in Serie A: "Con l'Atalanta abbiamo sbagliato l'approccio, non possiamo più ripetere certi errori perchè poi in campo si pagano, ma abbiamo ancora un campionato tutto da giocare e proveremo a fare più punti possibile".



Il difensore brasiliano, a margine dell'apertura di un nuovo store giallorosso in centro città, aggiunge: "Noi ci impegniamo ogni giorno per essere l'anti-Juve, ma dobbiamo pensare a lavorare bene, possiamo toglierci delle soddisfazioni: la squadra è fortissima tecnicamente e tatticamente, ci manca anche un pizzico di fortuna visto che molte giocano male e vincono". Fra una settimana ci sarà l'atteso derby ("una partita difficile") ma Juan Jesus invita i compagni a restare concentrati sull'impegno di domenica: "Adesso dobbiamo pensare al Pescara".