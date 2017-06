Roma, incidente d'auto per Bruno Peres: illeso. Guidava con una patente non valida

Il brasiliano della Roma Bruno Peres è stato protagonista di un incidente con la sua auto all'alba. Il giocatore giallorosso, intorno alle 5:30, è andato a sbattere contro due paletti al centro della strada nei pressi di Piazza dei Tribunali distruggendo la Porsche (a noleggio). All'esterno, per fortuna rimasto illeso, è stata ritirata la patente perché quella rilasciata in Brasile non è valida in Italia e inflitta un'ammenda di 48 euro. Non è stato riscontrato un tasso alcolemico eccessivo secondo quanto riferito dalla Questura capitolina.