Roma, Ilary Blasi all'attacco di Spalletti: "Subisce Totti, è un piccolo uomo". Il capitano giallorosso: "Con allenatore e presidente c'è sintonia"

Dopo il polverone alzato dall'intervista concessa da Ilary Blasi alla Gazzetta dello Sport, è lo stesso Francesco Totti a prendere la parola. Questo il testo del messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter: "Le parole di Ilary mi fanno capire ancor di più come una donna che ti ama assorba le difficoltà del proprio marito e le interiorizzi. Mi accorgo anche di quanto abbia sofferto per il mio disagio della scorsa stagione. Oggi però ci tengo a sottolineare che con il presidente Pallotta e mister Spalletti ci sia sintonia totale: ho grande stima dell'allenatore e un rapporto schietto e leale con il presidente. Siamo tutti allineati verso lo stesso obiettivo, il bene della Roma. Come peraltro ho già sottolineato ripetutamente. Domani intanto festeggio i 40 anni e sarò felice di farlo con i miei compagni, l'allenatore, la mia società, la mia famiglia e i tanti tifosi che mi potranno seguire su Facebook alle 20 per rispondere alle tante domande che sono arrivate".

Non c'è mai pace alla Roma. All'indomani del brutto ko di Torino in casa giallorossa scoppia un nuovo 'caso'. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, attacca duramente il tecnico Luciano Spalletti. In riferimento all'episodio del 21 febbraio scorso (Totti era stato mandato via dal ritiro di Trigoria prima della partita con il Palermo) la Blasi afferma: "E' stato cacciato da casa sua (...) Non critico la scelta tecnica, critico il comportamento umano, e Spalletti è stato un piccolo uomo. Punto. E' la verità. Lui a parole ha detto anche delle cose stupende, ma a parole. Invece lo subisce". E ancora: "Certo che si poteva essere più delicati e Spalletti sicuramente non lo è stato, non l'ha saputo guidare in un percorso umano. Io le persone le giudico anche da questo. Quindi voto basso, molto basso".



Non viene risparmiato nemmeno il presidente James Pallotta che a marzo aveva detto: "Il corpo non fa più quello che gli dice la mente". Ilary Blasi sottolinea. "Mi verrebbe da dirgli: 'Però anche la mente deve ragfionare prima di parlare'. Con i Sensi aveva un altro tipo di rapporto, era un figlioccio, ma quella era una conduzione più familiare, mentre questa più imprenditoriale". Tutto questo alla vigilia del compleanno (40 anni) di Totti.