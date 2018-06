Roma, il sindaco Raggi: "Non so che fine farà il nuovo stadio"

Luca Lanzalone si è dimesso dalla presidenza di Acea dopo essere stato arrestato ieri nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio della Roma insieme ad altre otto persone mentre l'imprenditore Luca Parnasi si difende dal carcere: "Non ho mai commesso reati. Abbiamo lavorato per anni solo per realizzare un progetto". Indagato il sovrintendente Prosperetti.



Il sindaco Virginia Raggi va al contrattacco: "Il Comune, i romani e la Roma calcio sono la parte lesa. Che fine farà lo stadio? Non lo sappiamo. Gli atti della procedura sembrano tutti validi. Noi ci riserviamo di fare tutti gli approfondimenti del caso. Se non ci sono irregolarità a mio avviso si potrà andare avanti" le parole alla Rai.



Il dipartimento Urbanistica del Campidoglio intanto ha inviato una lettera alla società costruttrice Eunova per chiedere chiarimenti circa l'interlocutore dopo l'arresto del costruttore Parnasi. A prendere le redini aziendali probabilmente subentrerà un curatore commissario. Ora si dovrà vagliare se tutti gli atti di dell'opera si confermeranno legittimi. Procedura che di fatto congela l'iter del progetto. L'iter amministrativo del progetto, secondo la road map tracciata prima che si scatenasse l'inchiesta, avrebbe dovuto portare entro la fine di luglio in aula Giulio Cesare la delibera del progetto modificato.