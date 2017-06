Roma, il nuovo stadio si farà: "Progetto 2.0, via le torri"

Ora la decisione è ufficiale: il nuovo stadio della Roma a Tor di Valle si farà. E' stato il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, ad annunciarlo al termine di quasi tre ore di riunione con la Roma, rappresentata dal dg Baldissoni, e con il costruttore Parnasi. I proponenti del progetto dovrebbero chiedere una sospensione di 30 giorni della conferenza dei servizi, la prossima riunione è fissata al 3 marzo.



"Tre torri eliminate; cubature dimezzate, addirittura il 60% in meno per la parte relativa al Business Park; abbiamo elevato gli standard di costruzione a classe A4, la più alta al mondo; mettiamo in sicurezza il quartiere di Decima che non sarà piu soggetto ad allagamenti; realizzeremo una stazione nuova per la ferrovia Roma-Lido" questo il post su Facebook del sindaco, che in mattinata aveva avuto un malore ma in serata, dopo 9 ore all'ospedale San Filippo Neri, è stata dimessa ed ha voluto presenziare alla riunione decisiva.



Questo il commento di Baldissoni: "A nome anche di Pallotta ringrazio il sindaco. Siamo felici e orgogliosi, è un giorno storico per la Roma e per la città. Questo accordo migliora il progetto iniziale". Poi è stato lo stesso presidente americano (che all'Ansa ha detto "Inizia un nuovo capitolo") a commentare la notizia con una nota sul sito ufficiale giallorosso: "Un percorso molto lungo, una serata importante per la Roma. Non vediamo l'ora di costruire uno stadio che Roma possa mostrare a tutto il mondo del calcio. Grazie alla sindaca Raggi, a Parnasi ma soprattutto ai nostri tifosi". Il CEO Umberto Gandini, invece, ha postato direttamente su Twitter: "Eccellente lavoro e gran risultato per il club, la città di Roma e il calcio italiano. Grazie e complimenti a Baldissoni".

IL POST DELLA RAGGI

LA NOTA DI PALLOTTA