Roma, il CdA approva la semestrale: 'rosso' di bilancio da 40,3 milioni

Un 'rosso' di bilancio da 40,3 milioni di euro. Questo il dato che emerge dall'approvazione, da parte del Consiglio d'amministrazione, della relazione finanziaria relativa all'andamento gestionale del primo semestre dell'esercizio sociale 2017-18 della Roma. Il risultato economico del club giallorosso al 31 dicembre 2017 registra un miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (la perdita al 31 dicembre 2016 era di 53,4 milioni di euro) principalmente per due fattori: la partecipazione alla Champions, più redditizia rispetto all'Europa League, e la riduzione del costo del personale, su cui nel 2016 pesavano maggiori incentivi all'esodo riconosciuti ai giocatori al momento della cessione.



Il CdA giallorosso, inoltre, in esecuzione delle deleghe conferitegli dall'assemblea degli azionisti, ha deliberato anche di fissare in 115 milioni di euro l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale. L'aumento, come già spiegato nei mesi scorsi dal club di Trigoria, sarà eseguito "entro e non oltre il 31 dicembre 2018" e sarà finalizzato "al riequilibrio finanziario e al rafforzamento della struttura patrimoniale della società per consentire il conseguimento degli obbiettivi strategici della stessa".



Nella semestrale si sottolinea poi che sul fronte degli acquisti nel mese di febbraio si sono verificate le condizioni contrattuali previste per la trasformazione dell'acquisto da temporaneo in definitivo di Defrel e Schick, i cui contratti erano stati sottoscritti nel corso dell'ultima sessione estiva della campagna trasferimenti, e per le cessioni di Zukanovic, Doumbia e Iturbe.



Infine, il documento evidenzia che nel primo semestre dell'esercizio la Roma ha potuto beneficiare di versamenti in conto finanziamento soci (ovvero da parte del presidente Pallotta) per complessivi 12 milioni di euro, di cui 8,4 milioni di euro effettuati tramite Neep Roma Holding, società proprietaria della partecipazione di maggioranza del capitale della società, e 3,6 milioni di euro effettuati da As Roma Spv Llc. Al 31 dicembre 2017 il finanziamento complessivo erogato alla Roma è pari a 29,8 milioni di euro.