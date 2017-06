Roma, Grenier: "Possiamo giocarcela con la Juventus"

"Voglio dimostrare che il Lione si è sbagliato e che la Roma fa bene a puntare su di me". Traspare una netta voglia di rivincita dalle parole di Clement Grenier, centrocampista arrivato a Trigoria nella finestra di mercato invernale. Il giocatore è stato presentato oggi dal direttore sportivo, Frederic Massara. "Grenier è un talento del calcio francese. E' un calciatore arrivato negli ultimi giorni per rinforzare l'organico. Completa un reparto che non era molto ricco - spiega il ds giallorosso - e siamo certi che potrà arricchire le necessità della squadra. I suoi problemi fisici sono stati risolti. Siamo certi che il suo sarà un rilancio importante con la Roma. Ci aspettiamo che ci possa aiutare in questo finale di stagione e negli anni a venire".



L'obiettivo numero uno resta la rimonta in campionato sulla Juventus, rivale che per Grenier non è irraggiungibile. "Credo che la Roma sia vicina alla Juve per valori tecnici, e spero possa superarla. Sono convinto che possiamo giocarcela con loro. Questa squadra merita di vincere per i suoi tifosi" sottolinea, prima di confessare che "gli infortuni hanno rallentato la mia crescita ma hanno forgiato il mio carattere. Da un anno e mezzo va tutto bene. Arrivo nel momento perfetto, la Roma è un grande club che mi aiutera' a crescere, voglio restare a lungo e ritrovare la Nazionale".