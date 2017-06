Roma, Grassani a Premium: "Strootman, è prevalso il buon senso. Prova tv non ammissibile"

L'avvocato Mattia Grassani, espetto di diritto sportivo, plaude alla sentenza della Corte Sportiva d'Appello in merito alla cancellazione della squalifica di Kevin Strootman: "E' prevalso il buon senso - le sue parole in esclusiva a Premium Sport -. La Corte ha posto fine all'uso indiscriminato della prova tv da parte del giudice sportivo, che già meritava qualche critica dopo la sentenza iniziale".



Grassani sottolinea l'errore fondamentale dietro al caso del centrocampista della Roma: "Non si poteva pensare che quanto visto e deciso dall'arbitro potesse essere rimesso in discussione con un mezzo tecnologico, anzi è proprio quello che la prova tv vuole evitare".



Poi, una precisazione sull'utilizzo della prova televisiva: "Opera quando l'arbitro vede qualcosa che non c'è o non vede qualcosa che c'è. Banti ha ammonito Strootman quindi aveva visto. Si voleva vivisezionare l'intensità della strattonata rispetto alla caduta del giocatore. Ma il contatto era stato visto dal direttore di gara, quindi la prova tv non era ammissibile".