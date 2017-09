Roma, Gonalons: "Mi piacerebbe tornare al Lione"

"Lasciare il Lione, il club che mi ha formato, mi ha lasciato qualcosa addosso. La gente mi conosce e sa l'amore che ho per la società. Avrei voluto essere il Totti dell'OL e finire lì la carriera". A pochi mesi dall'arrivo alla Roma, Maxime Gonalons ha già nostalgia del suo ex club, nel quale ha fatto tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra.



"Per me il Lione è tutto, ma avrei voluto andarmene diversamente. Tornarci un giorno? E' il mio desiderio e la società non ha chiuso la porta. Ne abbiamo parlato" aggiunge il centrocampista 28enne a Canal Football Club prefigurando un addio anticipato dai giallorossi (il suo contratto scade nel 2021). Intanto il mediano domani dovrebbe partire dal primo minuto a Benevento: forse il campo gli farà dimenticare almeno per un po' il suo recente passato.