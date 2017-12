Roma, gli auguri dei giocatori: cantano tutti "Voglio star con te"

La Roma si prepara ad affrontare la Juventus nell'insolita data del 23 dicembre e per caricare i tifosi in vista dell'importantissima sfida di Torino il club giallorosso ha pubblicato sui propri canali social un video di auguri in cui la rosa al completo intona "Voglio star con te", il coro della Curva Sud che spinge la squadra di Di Francesco ad ogni apparizione all'Olimpico.