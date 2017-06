Roma, Gerson è un lusso

Il suo esordio con la maglia della Roma ha coinciso con una partita affatto memorabile: il giovane Gerson ha debuttato il 23 agosto scorso, quando ha preso parte alla rovinosa sconfitta dei giallorossi contro il Porto per 3-0, costata la partecipazione alla Champions League. Insomma, un preludio di ciò che sarebbe stato il suo percorso, fortemente in salita.



Il suo esordio in Serie A, invece, risale al 15 ottobre, durante il match contro il Napoli al San Paolo, ma da allora i minuti collezionati sono soltanto 193, in 7 partite. Statistiche che non sorridono al brasiliano, che gioca meno di 30 minuti a partita, dati alla mano. Un lusso per la Roma, che per rilevarlo dalla Fluminense nell'agosto del 2015 ha speso circa 16,6 milioni di euro.



La possibilità di partire a gennaio per farsi le proverbiali ossa altrove, in ogni caso, non alletta il brasiliano, che attraverso i social ha respinto le ipotesi di un 'arrivederci' in inverno: "Voglio chiarire una volta per tutte che non ho mai pensato di andare via dalla Roma e che oggi non esiste nessuna trattativa per andare in prestito. Mi sento bene in questo club e grazie alla struttura della Roma sono convinto che migliorerò ancor di più. Voglio restare in stagione nella Roma e dare il massimo per aiutare la squadra, sono concentrato solo su questo", le sue parole dal ritiro del Brasile Under 20.