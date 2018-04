Roma-Genoa, Dzeko accusa Florenzi. Strootman a Edin: "Zitto"

Finisce con una vittoria, ma Edin Dzeko è tutt'altro che contento. Non sarà un 2-1 sofferto al Genoa, né il ritorno al terzo posto a rendere felice un campione come lui: il centravanti della Roma se la prende soprattutto con Alessandro Florenzi dopo il triplice fischio dell'arbitro. Al 92', in campo aperto, il suo compagno di squadra ha preferito andare al tiro anziché passargli il pallone, pochi minuti dopo lui ha fatto il contrario con Schick e ha sbottato anche con il ceco per un'incomprensione nei movimenti.



Dzeko e Florenzi, allora, hanno cominciato a discutere ed è dovuto intervenire Kevin Strootman, a sua volta infastidito dalla situazione, per calmare il bosniaco: "Zitto Edin, zitto", gli ha detto l'olandese. E così è tornato apparentemente il sereno, anche perché per fortuna della Roma è arrivata la vittoria. E pensando alla semifinale di Champions è meglio arrivarci nella massima serenità.