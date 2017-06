Roma, Gandini: "Totti, nessuna novità: lo avevamo già detto a luglio"

Il ritiro di Totti, la squalifica di Strootman e l'obiettivo Kessié: Umberto Gandini dice tutto in esclusiva a Premium Sport. L'amministratore delegato della Roma comincia dal capitano giallorosso: "Monchi non ha fatto altro che ribadire quanto la società aveva già detto in altre occasioni e quello che c'è sulla carta: il contratto in essere con Francesco prevede che la sua attività di calciatore termini il 31 giugno e poi assumerà altri ruoli in società". Nessun caso o polemica: "Forse è stata la circostanza di averlo detto in una conferenza stampa di presentazione ma è stato ribadito quanto già definito lo scorso giugno-luglio. Totti è e resta parte integrante della Roma".



Sul ricorso respinto contro la squalifica di Strootman: "C'è poco da commentare... non è andata bene. Avevamo portato tutti gli elementi che potessero provare che era una dinamica di gioco ma la corte non è stata di questo avviso". Sarà più dura contro Milan e Juventus senza l'olandese: "Ma il destino rimane nelle nostre mani. Certo, era meglio avere quattro punti sul Napoli ma con uno cambia poco: dobbiamo continuare a vincere le partite".



Infine, su Kessié: "Si parla troppo di mercato... Ci interessa assolutamente, come credo interessi ad altre squadre. Gli affari si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore. Vedremo come andrà a finire".