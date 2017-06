Roma, Gandini: "Se Spalletti parte siamo pronti. Totti? Non sono nella sua testa"

Per quella che dovrebbe essere l'ultima partita di Francesco Totti, Roma-Genoa, ultima di campionato fra due settimane, all'OIlimpico ci sarà il tutto esaurito. Lo conferma l'ad del club giallorosso Umberto Gandini ai microfoni di Radio anch'io sport: "Un campione come Totti lo merita, per quel che ha fatto per la Roma, per il calcio italiano e quello mondiale".



Ma quella contro la squadra di Juric sarà davvero l'ultima gara del campione giallorosso? "Non sono nella sua testa e non sono al corrente di altre partite. Sottolineo il grande affetto che Totti ha per questa società e che tutta la città ha per lui". Del capitano, Gandini sottolinea "la grande professionalità, sta facendo la sua figura, è sempre a disposizione dell'allenatore che deve mandare in campo la squadra migliore. Ora è fondamentale vincere con il Chievo, vediamo cosa fa il Napoli, poi penseremo all'ultima partita. Una cosa è certa non è bello aver un partito con uno o contro l'altro. Totti ora avrà una nuova carriera nella Roma, bisogna comunque capire che per lui è un momento difficile".



Evidente il riferimento al rapporto tra il numero 10 e Spalletti. E a proposito di Spalletti l'ad spiega: "Noi siamo sempre rimasti d’accordo con il mister, e a lui va un plauso per come sta conducendo questa stagione, di sederci al tavolo alla fine del campionato per definire i progetti futuri. Benissimo se Luciano restasse, ma se decidesse altre strade avremo delle soluzioni pronte. Sicuramente stiamo pensando perché non siamo abituati a farci trovare impreparati. Confidiamo di trovare un accordo con l’allenatore, ma dobbiamo anche guardare da altre parti".