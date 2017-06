Roma, Gandini: "Non c'è il cartello 'Si vende', i tifosi stiano tranquilli"

La 'questione' Totti, la partita con il Genoa e le prospettive per la prossima stagione. L'ad della Roma Umberto Gandini a tutto campo nel corso della presentazione a Trigoria della campagna abbonamenti. Ecco le principali dichiarazioni del dirigente giallorosso.



"Sicuramente il prossimo anno senza Totti in campo sarà diverso, non c'è dubbio. Non ho gli elementi per dire se ci sarà un eventuale effetto negativo o meno sulla campagna abbonamenti. Io credo che quello che Francesco ha dato a questa società, con la sua carriera e presenza, continuerà in altre forme. E di conseguenza il binomio Totti-Roma andrà ancora avanti".



"Ora abbiamo una partita importantissima, l'ultima della stagione, quella decisiva per il secondo posto che vale la qualificazione alla Champions ed è assolutamente imperativo avere tutte le risorse fisiche e mentali concentrate su questo. Se tutto andrà come ci auguriamo ci sarà poi ovviamente anche la possibilità di festeggiare ancora, in una maniera più completa, un grandissimo giocatore e uomo come Francesco. Dopo penseremo all'anno prossimo".



"Novità sull'allenatore e sul rinnovo di contratto di De Rossi? Abbiamo una serie di decisioni, sia nostre sia di terze parti, da prendere. E verranno prese nei tempi e nei modi consueti, ma vorrei veramente staccarmi da questi temi. Lo slogan della campagna abbonamenti 'Sarà bellissimo' è riferito all'esperienza di stare con una Roma che da cinque anni è sempre protagonista in Italia e che ha fatto le sue campagne d'Europa, e siamo sicuri che continuerà a farlo".



"Mi permetto di ricordare poi che quando abbiamo presentato Monchi gli è stata fatta una domanda specifica e la sua risposta è stata 'alla Roma non c'è il cartello si vende'. Mi sembra che ultimamente l'unica cosa di cui si parli sui giornali sia quanti giocatori venderemo nei prossimi giorni. Ecco su questo francamente vorrei rassicurare i nostri tifosi sul fatto che avremo 22-25 calciatori e giocheremo anche noi in 11 l'anno prossimo".