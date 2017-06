Roma, Gandini: "Nainggolan? In Italia non esiste più il reato d'opinione"

Dopo Luciano Spalletti anche l'ad Umberto Gandini difende Nainggolan, finito nella bufera per alcune frasi sulla Juventus: "Non esiste più da tempo in Italia il reato di opinione, il giocatore ha solo espresso opinioni personali che sono diventate pubbliche in maniera non consona. L'unica cosa che possiamo dire è che tutti dovremmo imparare a stare molto attenti alle comunicazioni che facciamo in pubblico".



Il dirigente giallorosso, a Radio Anch'io Lo Sport, si sofferma sul momento della squadra: "La Roma sta molto bene e prosegue la rincorsa alla Juventus, Oggi siamo a -7, ma mancano ancora tante giornate e siamo fiduciosi anche per le altre competizioni che ci riguardano come Europa League e Coppa Italia".



Per quanto riguarda il futuro di Spalletti Gandini sottolinea: "Il dialogo con lui è costante e trasparente, di più non posso aggiungere rispetto a quanto detto finora. L'intenzione della società è quella di continuare con lui più a lungo possibile. Parleremo al momento opportuno e valuteremo i presupposti".



Spazio infine alla questione stadio: "Sono abbastanza sicuro che il dialogo continuo con il Comune porterà ad una soluzione positiva. Ricordo che secondo una ricerca uscita proprio l'altro ieri l'Italia è il paese europeo che gli impianti più vecchi, con un'età media di 70 anni. Seguita da Spagna e Francia con 58, poi Inghilterra, Germania e Portogallo. L'argomento principale che il sistema calcio dovra' affrontare nei prossimi mesi è come riportare il pubblico allo stadio rendendolo fruibile per godere di un grande spettacolo".