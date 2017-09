Roma, Gandini: "Lo scudetto è il nostro obiettivo. Stadio? Speriamo nel 2020"

Lo scudetto, Di Francesco, Totti, il nuovo stadio e il Var. L'ad della Roma Gandini a 360° gradi in un'intervista a Radio Anch'io Sport. Ecco le principali dichiarazioni del dirigente capitolino.



"Noi giochiamo per fare il nostro meglio e dopo essere arrivati lo scorso anno a quattro punti dalla Juventus, è doveroso giocare per vincere il campionato. L'obiettivo e' fare meglio del possibile in tutte le competizioni e non possiamo nasconderci, giochiamo per arrivare davanti agli altri".



"Di Francesco? Come società siamo stati molto forti e quadrati intorno all'allenatore. Tutte le grandi squadra hanno grandi aspettative. A Roma è diverso perché la città respira con la squadra e la squadra respira con la città. Credo che la struttura societaria, la parte sportiva con Di Francesco e Monchi abbia le spalle larghe e sia rodata per proseguire con questo discorso".



"La nuova avventura di Totti è iniziata molto bene. Dopo aver superato un comprensibilissimo momento di difficoltà per capire come cambiava la sua vita, si è perfettamente calato in questo ruolo, è molto utile, molto vicino alla squadra, i compagni lo vedono come mito e ispirazione. Siamo contenti di lavorare con Francesco. Questa volta per lui sarà una festa di compleanno diversa, perchè saremo a Baku, ma cercheremo di festeggiarlo nel migliore dei modi".



"Il nuovo stadio? Non è soltanto un tema d'investimenti a Roma, ma in Italia. La nostra storia è quella che tutti viviamo e abbiamo vissuto nel nostro Paese: ritardi, discussioni. Questa settimana si aprirà la Conferenza dei Servizi che dovrebbe durare 90 giorni. Ci auguriamo che con il nuovo progetto duri meno, in modo da iniziare a costruire già nel prossimo anno. Il nosto obiettivo è averlo pronto dalla stagione 2020/2021".



"Credo che il Var sia ottimo. Era troppo tempo che c'era una disparità clamorosa tra chi vedeva la partita con la tecnologia e l'arbitro che non l'aveva a disposizione. È stata accettata bene dai giocatori. Poi dobbiamo imparare che è un test e che prevede determinati casi, altri non sono previsti e in alcuni casi hanno destato confusione".