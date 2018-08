Roma, frattura alla mano destra: operato di Francesco

Eusebio Di Francesco, con il polso fasciato, lo aveva spiegato anche dopo il 3-3 con l'Atalanta: "Certe volte con questa squadra divento matto...". La partita di ieri sera della Roma è stata un vero Luna Park: vantaggio, tripla rimonta subita e pareggio finale. Proprio nell'occasione del gol di Manolas che ha fissato il risultato sul 3-3 Di Francesco aveva tirato un pugno contro la panchina per sfogare la rabbia con un'esultanza sui generis.



Il gesto gli ha provocato una rottura del quinto metatarso della mano sinistra, motivo per il quale l'allenatore giallorosso è stato operato in mattinata a Villa Stuart da dove sarà dimesso già in giornata.