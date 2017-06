Roma, Francesco Totti sbarca su Facebook per i suoi 40 anni

Sarà un compleanno social quello che Francesco Totti festeggerà il 27 settembre. In vista dei suoi 40 anni il capitano della Roma ha lanciato la propria pagina Facebook ufficiale. Dopo la pubblicazione nei giorni scorsi di un video teaser che nascondeva i numeri della carriera del numero 10, è stata svelata la nuova fan page che introduce Totti entra così nel mondo dei social network. Sono già più di 15.000 i fan del Capitano e la cifra è destinata a salire vertiginosamente.



Il 27 settembre, in occasione del compleanno, il fuoriclasse giallorosso sarà in diretta su Facebook per festeggiare l'importante traguardo, e risponderà a quattro domande arrivate tramite social da parte dei tifosi. Totti ha anche inaugurato un nuovo canale YouTube e ha rinnovato il sito francescototti.com.