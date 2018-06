Roma, Florenzi verso il rinnovo di contratto

Tra Roma e Alessandro Florenzi non è ancora tutto sistemato in ottica rinnovo di contratto ma le parti si stanno avvicinando: settimana prossima nuovo incontro tra l'agente Alessandro Lucci e la società per cercare di arrivare alla definitiva fumata bianca. Il contratto dell'esterno è in scadenza 2019 con uno stipendio da 2 milioni di euro, la richiesta è del doppio mentre i giallorossi vorrebbero fermarsi a tre.



Alla fine si dovrebbe arrivare ad un accordo tra 3 milioni di euro più bonus che gli consentirebbe di essere paragonato ai calciatori più importanti della rosa. Florenzi avrebbe anche ricevuto garanzie sul ruolo (visto che preferirebbe fare l'esterno alto, al momento il reparto è affollato ma ci saranno cessioni) oltre alla conferma del ruolo di vice-capitano dietro De Rossi.



Bloccate le situazioni in uscita di Alisson e Nainggolan. Il Real Madrid non fa l'affondo decisivo per il portiere, i giallorossi comunque si guardano attorno per il sostituto con Areola in vantaggio su Meret, Monchi potrebbe fare un tentativo anche per Courtois (dipenderà anche da Sarri, destinato al Chelsea). La richiesta per il Ninja è di 30 milioni più un giovane, non sarà Pinamonti che vuole un club che lo faccia giocare con continuità.