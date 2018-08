Roma, Florenzi rinnova fino al 2023: "Farò ricredere chi non mi vuole"

Ora è davvero ufficiale. Alessandro Florenzi ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 2023 come reso noto dal sito ufficiale giallorosso: dopo un tira e molla e voci di mercato (Inter), il terzino ha quindi trovato l'accordo con il club capitolino.



Soddisfatto il ds Monchi: "Sono molto felice della decisione di Florenzi. Eravamo entrambi determinati a continuare insieme questa bellissima storia. Alessandro per noi non rappresenta solo un calciatore importante, ma è una delle nostre bandiere".



"Ci sono tifosi che pensano che non merito questo rinnovo per le prestazioni dello scorso anno, altri a cui a prescindere non va bene che io porti questa maglia. Sono state dette e fatte cose che mi hanno fatto male, ma che mi hanno insegnato tanto nella mia vita: che non posso piacere a tutti" sottolinea invece il laterale.



Il 27enne prosegue così: Oggi è sicuramente un giorno felice per me, un giorno importante. Voglio abbracciare idealmente tutti i tifosi che sono contenti insieme a me di questo rinnovo. So che non ho le qualità di Francesco (Totti, ndr), non mi viene riconosciuta la stessa passione di De Rossi per la Roma. Chi pensa che loro sono un ingombro per me si sbaglia di grosso. Loro sono due amici, dentro e fuori dal campo. Mi hanno insegnato a essere romano e romanista, essere un giocatore di Roma nella Roma e a dare tutto a questa maglia. È quello che sicuramente ho fatto e farò per tanti anni a venire. Ogni trattativa è a sé vedremo da oggi come si comporteranno. Anche se sono sicuro che saranno dalla mia parte per quello che ho dimostrato cosa è per me la Roma".