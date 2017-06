Roma, Florenzi ringrazia Spalletti: "Lascia un grande ricordo"

"Il bilancio sulla gestione Spalletti? Il bilancio lo danno i punti che ha fatto con la Roma, quindi sicuramente è positivo. Lo ringrazio per ciò che ha fatto per la Roma e adesso aspettiamo il nuovo allenatore con fiducia". Nel giorno in cui è arrivata l'ufficialità del divorzio del club giallorosso dal tecnico dice la sua Alessandro Florenzi.



"E' il calcio, il tecnico e la Roma hanno preso due strade diverse e lui andrà dove meglio crede. Lascia un grande ricordo, tra cui i tanti punti fatti. Speriamo che il nuovo allenatore sappia dare entusiasmo e dovremo essere bravi tutti a dare il nostro supporto e remare nella stessa direzione", aggiunge il centrocampista giallorosso, circolo Canottieri Aniene per i premi Ussi.



Secondo Spalletti non tutti hanno remato dalla stessa parte: "Non so, chiedetelo a lui. Io non posso saperlo", glissa Florenzi, specificando che "siamo un bel gruppo, una bella squadra e dobbiamo prendere queste parole come una spinta in più e cercare di dare sempre il massimo, cercando di vincere tutte le partite anche se so che non è facile". Sul nome di Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo accostato alla panchina della Roma, Florenzi conclude: "Non lo so, ma il Sassuolo gioca veramente un buon calcio. In ogni caso, la società prenderà la decisione migliore per la Roma".



Florenzi si sofferma quindi su Totti: "La festa di addio di Francesco l'ho vissuta con grande rispetto verso l'uomo e con tanta emozione, penso si sia visto. Non solo io ma tutta la squadra, che conosce prima l'uomo e poi il giocatore. Si sa che per noi è stato molto importante e credo continuerà ad esserlo".



"Quando penso di tornare dall'infortunio? Per l'inizio del campionato. Adesso mi sento bene, sto andando per il verso e la strada giusta. Non voglio dire agosto, ma diciamo che voglio allenarmi con la squadra in quel periodo" conclude l'esterno della Roma.