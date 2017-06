Roma, Florenzi: "Questi giorni passeranno veloci come una discesa sulla fascia"

Alessandro Florenzi, dopo il grave infortunio subito a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha postato un lungo messaggio sulla sua pagina Facebook: "Grazie a tutti per il sostegno, siete tutti speciali e con l'aiuto di mia moglie, mia figlia, la mia famiglia e gli amici questi giorni passeranno veloci come una discesa sulla fascia". Queste le parole dell'esterno della Roma che nel suo post ha riportato il testo di una celebre canzone di Ligabue, "Il giorno di dolore che uno ha".



Florenzi ha anche lanciato l'hashtag -101, il numero di giorni che si augura manchino al rientro in campo. Al giocatore non manca di certo la forza di volontà.

IL MESSAGGIO DI TOTTI