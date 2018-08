Roma, Florenzi infortunato: salta il Milan

Trauma distrattivo al ginocchio sinistro: è questo l'esito degli esami svolti da Alessandro Florenzi dopo Roma-Atalanta: il terzino destro ha lasciato il campo per infortunio poco dopo aver segnato il gol del 2-3 che ha riaperto la partita, facendo tremare i tifosi giallorossi che avevano pensato a una possibile ricaduta all'arto già operato per la rottura del crociato nelle stagioni precedenti.



Per fortuna lo stop di Florenzi non sarà lungo: dovrebbe restare fermo due settimane, saltando il big match di venerdì sera contro il Milan e rientrando dopo la sosta, forse contro il Chievo o magari per la prima sfida di Champions League. Dopo un brutto primo tempo, la sua carica è servita a innescare la rimonta della Roma.