Roma, Florenzi già lavora per il recupero a 24 ore dall'operazione

Alessandro Florenzi, a 24 ore dall'intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, è già al lavoro per recuperare quanto prima possibile dall'infortunio di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Lo testimonia la pagina ufficiale Facebook della Roma. Del resto il terzino prima dell'operazione aveva contato i giorni che lo separano dal rientro in campo, con l'hashtag #-101.