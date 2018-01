Roma, Florenzi: "È un momento delicato per noi. Il Var porterà solo benefici"

"Il gol contro il Sassuolo mi è stato annullato, giustamente. Per me il Var porterà solo benefici nel calcio italiano e spero nel calcio in generale.". Alessandro Florenzi ha le idee molto chiare sull'uso della tecnologia in campo, che ha fatto e continua a fare discutere (l'ultima polemica nel derby di Coppa Italia tra Juve e Torino).



Nell'intervista apparsa sul match program di Roma-Atalanta, l'esterno giallorosso si sofferma poi sugli ultimi risultati dei capitolini (1 punto nelle ultime due partite di campionato): "È un momento delicato, non facile. Abbiamo avuto dei passaggi a vuoto. Non ci manca nulla, ogni tanto non riusciamo a fare quello che vorremmo, ma dobbiamo lavorare duro per invertire questo trend negativo delle ultime due giornate. Ma sono sicuro che con il lavoro giornaliero ne verremo fuori".



Sabato all'Olimpico arriverà la squadra di Gasperini: "Non è un avversario semplice e hanno messo in difficoltà gran parte delle prime del gruppo. Sono affiatati e hanno buoni meccanismi, giocano un buon calcio da due anni a questa parte. La Roma dovrà fare quel qualcosa in più per portare a casa questa vittoria che sarà fondamentale".