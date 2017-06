Roma, Fazio si candida per la Nazionale: "In Argentina mai convocato..."

Un altro possibile oriundo per la nazionale italiana. L'autocandidatura arriva direttamente dal Comandante Fazio, difensore centrale della Roma che ha stupito alla sua prima stagione in Serie A. Compirà 30 anni il 17 marzo, al Mondiale ne avrà 31 e se continuasse come in questi primi mesi potrebbe attirare l'attenzione di Ventura.



"Dalla nazionale argentina non sono mai stato convocato forse perché venivo dalla Segunda, non sono passato per un club importante in Argentina, magari la gente non aveva avuto modo di conoscermi davvero - ha detto all'Ultimo Uomo - L’importante è sempre guardare al futuro, per la Nazionale… chissà, pure per quella italiana".