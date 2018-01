Roma, esami ok per Schick: problemi cardiologici archiviati

Mentre gran parte dei giocatori di serie A si gode la pausa del campionato, Patrik Schick si è sottoposto a nuovi esami, sia cardiologici che non, che hanno confermato l'idoneità sportiva per la stagione in corso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Roma può quindi considerare superati i problemi al cuore che avevano fatto saltare l'affare con la Juventus e addirittura temere per la carriera.



Dopo il controllo, Schick è tornato a Trigoria ad allenarsi assieme a Defrel, che ha rinunciato alle vacanze per recuperare dalla contusione alla rotura che lo tormenta da 45 giorni: l'esterno francese spera di strappare una convocazione per il match contro l'Inter dopo la sosta.