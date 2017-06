Roma, ennesimo stop: Emerson Palmieri out per 2-3 settimane

Un altro, l'ennesimo, infortunio in casa Roma. Emerson Palmieri, come riferisce il sito ufficiale giallorosso, ha riportato una lesione miofasciale di primo grado del muscolo soleo sinistro. Il brasiliano, che aveva lasciato il campo nella sfida con l'Empoli al 53' ed era stato sostituito da Bruno Peres, dovrà stare fermo per 2-3 settimane.



Per Spalletti e per la Roma non è dunque una stagione fortunata: lo stesso Peres è appena rientrato dopo uno stop non breve, al pari di Perotti mentre soltanto una settimana fa il Mapei Stadium è stato teatro del grave infortunio occorso a Florenzi. Senza dimenticare poi il problema al flessore che ha fermato Totti, e la frattura del setto nasale rimediata da Manolas.