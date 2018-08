Roma, El Shaarawy: "Strootman ci mancherà. Dura tenere il passo della Juventus"

Il trasferimento di Kevin Strootman al Marsiglia ha fatto arrabbiare i tifosi della Roma e probabilmente sopreso gli stessi giocatori giallorossi. "Kevin è una mancanza grande, nel gruppo e nello spogliatoio. Era un uomo carismatico, uno che si faceva sentire" confessa Stephan El Shaarawy a Sky.



Il Faraone guarda in ogni caso con ottimismo al futuro: "Ci sono state cessioni importanti, abbiamo però giovani di grande talento nei quali crede la società e noi compagni. Non dobbiamo dare giudizi affrettati dopo due giornate. Ci sono i presupposti per fare le cose come l'anno scorso".



I capitolini sono reduci dal pirotecnico 3-3 contro l'Atalanta: "La reazione nella ripresa è stata positiva, dobbiamo ripartire da lì, c'è stato grande spirito da parte di tutti, potevamo portare a casa anche la vittoria. È un pareggio che ci può far partire col Milan col piede giusto. Come affronteremo i rossoneri? Non lo so ancora, abbiamo provato diversi moduli in allenamento, per vedere come andare a prenderli e come aggredirli, che è sempre stata la nostra forza. Adesso il mister farà le sue valutazioni".



Sulla lotta per lo scudetto: "La Juventus è più forte dell'anno scorso, sarà difficile mantenere il passo. Hanno alternative importanti, noi dobbiamo fare il nostro campionato senza pensare troppo a loro. Pensiamo a vincere, poi si vedrà. Ronaldo ancora a secco? Le difese italiane sono più difficili da superare rispetto ad altri tornei. È stato anche sfortunato, si è visto nelle due partite il suo talento, poteva andare in gol. Arriverà presto".