Roma, El Shaarawy: "Sarà una grande annata, è ora di vincere qualcosa"

"Dobbiamo porci l'obiettivo di vincere un trofeo perché questa piazza lo merita, la gente se lo merita. E anche noi come gruppo, per come stiamo lavorando, ci meritiamo qualcosa". Per Stephan El Shaarawy il prossimo dovrà essere per la Roma l'anno giusto per arricchire la bacheca, dal momento che non vi entrano trofei dal 2008.



A guidare la formazione giallorossa sarà Eusebio Di Francesco, "allenatore molto capace e bravo, siamo contenti di averlo", sottolinea l'attaccante dagli Stati Uniti dove si trova in tournée con la squadra per la ICC.



"Ora bisogna lavorare in modo da prepararci bene per il campionato, sicuramente c'è molto entusiasmo", aggiunge a RomaTv El Shaarawy, soffermandosi poi sulla rosa: "Ci sono giovani che hanno grande voglia di mettersi in mostra, stanno arrivando giocatori nuovi che ci aiuteranno a far bene, per cui ci sono tutti i presupposti per una grande annata. Adesso non so se arriverà qualche altro giocatore ma, a parte questo, siamo comunque pronti per il futuro che ci attende sul campo".